Arteta väntas rotera – Gyökeres ser ut att vilas

Arsenal och Viktor Gyökeres kliver in i ligacupen denna onsdag.

Någon startdebut i turneringen ser det dock inte ut att bli för svensken.

Mikel Arteta väntas istället rotera en hel del.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres som i somras lämnade Sporting Lissabon för Arsenal har hittills den här säsongen startat samtliga tävlingsmatcher för Arsenal.

Ikväll kliver Londonklubben in i ligacupen och då ser den trenden ut att brytas för svensken.

Arsenal ställs mot League One-klubben Port Vale i den tredje omgången och Mikel Arteta förväntas rotera en hel del.

Flera engelska tidningar rapporterar detta och enligt The Standard så kommer Arsenal ställa upp enligt följande ikväll:

Kepa – White – Mosquera – Gabriel – Lewis-Skelly – Nwaneri – Norgaard – Merino – Dowman – Trossard – Martinelli.

Ifall detta stämmer så ser Gyökeres med andra ord ut att vilas ikväll.

Matchen mellan Port Vale och Arsenal drar igång vid 21:00 ikväll.