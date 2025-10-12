Asllani matchvinnare i derbyt mot West Ham

Under söndagen ställdes London City Lionesses mot West Ham i Women’s Super League.

Då skull en svensk bli stor hjälte för hemmalaget.

Detta i form av Kosovare Asllani.

Foto: Alamy

Derbyt mellan London City Lionesses och West Ham ingick i den sjätte omgången av Women’s Super League i England.

Inför denna hade hemmalaget spelat in sex poäng genom en seger och två kryss, medan West Ham endast hade förlorat.

Så skulle verkligheten även se ut för ”The Hammers” efter söndagens derby.

Matchen var mållös fram till den 68:e minuten då West Ham-målvakten Kinga Szemik hade bollen och förberedde sig för att sparka långt. Då sprang Kosovare Asllani helt enkelt fram, snodde bollen, och sparkade in den i öppen bur.

Det blev matchens enda mål och den svenske landslagsveteranen blev stor hjälte för ”lejoninnorna”.