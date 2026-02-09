Atalanta tog tre poäng mot Cremonese – trots sen reducering

Under måndagen ställdes Atalanta mot Cremonese i Serie A.

Detta utan Isak Hien i hemmalagets startelva.

Matchen vann Bergamo-klubben med uddamålet.

Foto: Alamy

Efter 23 omgångar av Serie A hade Atalanta spelat in 36 poäng och befann sig på en sjundeplats i tabellen.

Nykomlingen Cremonese hade i sin tur spelat in 23 poäng och befann sig ett par placeringar ovanför nedflyttningsplats.

Med svenske Isak Hien på bänken skulle hemmalaget ta ledningen redan i den 13:e minuten, då anfallaren Nikola Krstović hittade rätt. Tolv minuter senare var det dags igen, men denna gång genom ytterbacken Davide Zappacosta.

2-0-ledningen stod sig hela vägen in på tilläggstid i den andra akten när norske Morten Thorsby reducerade till 2-1. Närmare än så kom dock inte Cremonese som fick resa hem utan poäng.