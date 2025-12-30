Atletico Madrid i sorg – Enrique Collar har gått bort

Atletico Madrid är i sorg.

Detta då den mångåriga lagkaptenen Enrique Collar har avlidit.

Collar blev 91 år gammal.

Foto: Alamy

Det är under tisdagsförmiddagen som spansk media kommer med sorgliga nyheter angående den före detta lagkaptenen i Atletico Madrid – Enrique Collar. Detta då han har avlidit vid 91 års ålder under natten till tisdag.

Collar spelade hela 14 år i den spanska huvudstadsklubben och noterades för hela 419 matcher.

På planen höll han till på vänsterkanten var bland annat med och vann EM med det spanska landslaget år 1964. Han har även vunnit La Liga vid ett tillfälle, Copa del Rey tre gånger och Uefa-cupen en gång.

Utöver Atletico Madrid spelade Enrique Collar för klubbar som Cadiz, Real Murcia och Valencia.