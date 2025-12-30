Atletico Madrid i sorg – Enrique Collar har gått bort
Atletico Madrid är i sorg.
Detta då den mångåriga lagkaptenen Enrique Collar har avlidit.
Collar blev 91 år gammal.
Det är under tisdagsförmiddagen som spansk media kommer med sorgliga nyheter angående den före detta lagkaptenen i Atletico Madrid – Enrique Collar. Detta då han har avlidit vid 91 års ålder under natten till tisdag.
Collar spelade hela 14 år i den spanska huvudstadsklubben och noterades för hela 419 matcher.
På planen höll han till på vänsterkanten var bland annat med och vann EM med det spanska landslaget år 1964. Han har även vunnit La Liga vid ett tillfälle, Copa del Rey tre gånger och Uefa-cupen en gång.
Utöver Atletico Madrid spelade Enrique Collar för klubbar som Cadiz, Real Murcia och Valencia.
The Atlético de Madrid family mourns the passing of Enrique Collar.
A champion of one LaLiga title, three Copa del Rey trophies, and one European Cup Winners’ Cup wearing our colors. Captain for ten years, from 1960 to 1969, longer than any other player in the club’s history.… pic.twitter.com/nv2m2gUnLY
— Atlético de Madrid (@atletienglish) December 29, 2025
