Atlético Madrid vann derbyt – Alvarez hjälte

Atlético Madrid mot Real Madrid.

Då vann Atleti derbyt med 5–2.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen spelades El Derbi Madrileño mellan Atlético Madrid och Real Madrid i La Liga. Det var serieledarna Real som hamnade i underläge efter att Robin Le Normand tagit ledningen för Atleti.

Sedan skulle ”Los Blancos” vända. Först genom Kylian Mbappé och sedan gjorde Arda Güler 1-2-målet.

Strax innan halvtid kvitterade Atlético Madrid när Alexander Sørloth slog in 2-2-målet.

I den andra akten blev det islossning för de rödvita från huvudstaden. Först tilldelades de en straff som Julian Alvarez satte och drygt tio minuter senare utökade han till 4–2. I slutminuterna satte Antoine Griezmann 5-2-målet för Atlético Madrid.

Trots derbyförlusten leder Real Madrid serien.