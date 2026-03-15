Atlético Madrids besked – Julián Álvarez stannar

Julián Álvarez har ryktats bort från Atlético Madrid den senaste tiden.

Enligt sportchefen Mateu Alemany kommer det inte bli någon flytt.

– Han är väldigt lycklig i Atlético, säger Alemany till Mundo Deportivo.

Flera klubbar, däribland Barcelona, har ryktats vara intresserade av Julián Álvarez under vintern. Nu slår Atlético Madrids sportchef Mateu Alemany ner alla möjligheter om en exit för argentinaren.

– Han har ett kontrakt med oss och han kommer att stanna här. Julián har själv varit tydlig med att han är väldigt lycklig i Atlético. Det han säger tolkas ofta på ett annat sätt än vad han egentligen menar, säger sportchefen till Mundo Deportivo.

Alemany är till och med optimistisk över att anfallaren kommer vara kvar i flera år framöver.

– Han har fyra år kvar på sitt kontrakt och vi hoppas att han stannar ännu längre. Vi hoppas till och med kunna förlänga avtalet, säger Mateu Alemany.

Julián Álvarez anslöt till Atlético Madrid från Manchester City 2024. Han har hittills spelat 99 tävlingsmatcher och gjort 45 mål för den spanska klubben.