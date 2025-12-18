Attacken från spanska stjärnan: ”Real Madrid har inga fans”

Saúl vann dubbla ligatitlar med Atlético Madrid.

Nu spelar spanjoren i brasilianska storklubben Flamengo – och mittfältaren är tydlig när han jämför Rio de Janeiros bjässe med Atléticos rival Real Madrid.

– För mig är Flamengo större. Real Madrid har inga fans, säger 31-åringen.

Foto: Alamy

Han debuterade i Atlético Madrids A-lag redan 2012. Det blev dubbla ligatitlar och dubbla Champions League-finaler, som slutade i förlust i förlängning respektive straffar mot Real Madrid.

Efter omkring 300 matcher i den rödvita tröjan tackade mittfältaren till sist för sig i Atlético Madrid den här sommaren för att i stället testa ett äventyr i Brasilien och Flamengo.

Flamengo är inte bara Rio de Janeiros och utan hela Brasiliens största klubb och när han ska jämföra Flamengo med Atlético Madrids värsta antagonist Real Madrid som alltså besegrade Atlético i Champions League-finalerna 2014 och 2016 är han han minst sagt tydlig.

– För mig är Flamengo större. Real Madrid har inga fans, utan de är kända för vad de har vunnit och det är därför som de är kända över hela världen, säger Saúl som inte är imponerad av stämningen på Santiago Bernabéu.

– När du kommer till Real Madrids arena känner du ingenting… När du kommer till Maracanã (Flamengos hemmaarena) är det alltid fullt av supportrar och du känner något.