Attacken i Spanien efter skräckresan: ”Jag var rädd”

Luis Garcias kritik är inte nådig efter att sitt Las Palmas match borta mot Ceuta på afrikanska breddgrader inte ställdes in, detta efter att stormen Emilia omöljliggjorde ö-lagets resa dagen före mötet i spanska Segundan.

– Spelarna tillbringade mer än åtta timmar på flygplatsen för att kunna lyfta, men vi fick inte, säger tränaren på presskonferensen enligt Marca.

Foto: Alamy

Ceuta är nykomling i spanska andraligan. Det speciella med klubben? Geografiskt ligger det på afrikansk mark, till gränsen mot Marocko.

Las Palmas spelade bortamatch mot Ceuta i söndags kväll – och det var en mardrömslik resa dit för ö-laget från Gran Canaria.

Stormen Emilia hade dragit in vilket gjorde att Las Palmas aldrig kom iväg under lördagen, det berättar tränaren Luis Garcia på presskonferensen enligt Marca.

– Jag är väldigt stolt över mina spelare. Vi tillbringade mer än åtta timmar på flygplatsen för att kunna lyfta, men vi fick inte resa, vi fick åka hem igen. Jag har flugit väldigt många gånger men denna gång var jag rädd. Vi fick åka hem igen och kunde inte återhämta oss på samma sätt, säger Garcia vars lag i stället fick flyga till marockanska Tanger på matchdagen för sedan vidare färd mot Ceuta.

Två spelare fick inte resa in i Marocko – tvingades ta båt

För två av lagets spelare blev det dock en annan resväg. Lukovic från Serbien och Cedeño från Panama saknar EU-pass och hade då behövt Visa för att flyga in till Marocko. I stället fick duon flyga från Las Palmas till Málaga på spanska fastlandet och sedan ta båten från Algeciras direkt över till afrikanska sidan och Ceuta.

Las Palmas åkte ur La Liga föregående säsong och ligger för närvarande femma i Segundan, vilket i skrivande stund innebär kvalplats till La Liga (lag 3-6 kvalar mot varandra efter avslutande säsongen).

Matchen mot Ceuta då? Den slutade 1-1 efter att Ceuta kvitterat i 89:e minuten.

Ceuta har överraskat stort i sin första säsong i spanska andraligan sedan 1968 – detta då laget just nu innehar en niondeplats med endast två poäng upp till La Liga-kval.