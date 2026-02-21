August Priske hyllas i England: ”En ny dimension”

August Priske noterades för en assist när Birmingham City slog Norwich.

Dansken lovordades av huvudtränaren Chris Davies.

– Man kan se vilken typ av spelare han är, säger Davies till Birmingham Mail.

Foto: Alamy

August Priske, 21, fick förtroende från start när Birmingham City ställdes mot Norwich i Championship. Den tidigare Dif-stjärnan och allsvenska skyttekungen gjorde avtryck efter en kvart.

Birmingham ledde med 1–0 när Priske spelade fram till Marvin Ducksch för 2–0-målet. Matchen slutade 2–1.

Efteråt var tränaren Chris Davies nöjd med August Priskes insats och hans fysiska förmåga.

– Man kan se att August är stor, men han har också en rejäl spänst. Det finns några som inte kommer upp från marken lika mycket, men han kan hoppa högt så att han kan ta den på bröstet och spela vidare, säger Davies till lokaltidningen Birmingham Mail och fortsätter:

– Det ger oss en annan dimension, särskilt mot ett lag som Norwich som man vet kommer att fortsätta jaga. Det ger en möjlighet att gå över pressen. Han är ett hot på inläggen. Man kan se vilken typ av spelare han är.

Priske byttes ut i den andra halvleken och tränaren förklarar att han fortfarande känner av att han kommer från en avslutad säsong i Sverige.

– Det här är egentligen hans försäsong eftersom det var hans lågsäsong när han anslöt, så det är hans första (liga)start och han kände av det mot slutet.

August Priske noteras för fem ligaframträdanden i Birmingham sedan han lämnade Djurgården i januari.