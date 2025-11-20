AVSLÖJAR: Grzelak högaktuell att ersätta Högmo
I somras bröt han med ungerska Ujpest.
Nu är Bartosz Grzelak nära comeback.
Enligt FotbollDirekts uppgifter är han i slutförhandlingar med norska Molde efter Per-Mathias Högmo.
Bartosz Grezelak har gått utan uppdrag sedan i maj när han lämnade Ungern och klubben Ujpest.
Men nu händer det saker för ett av Sveriges just nu mest meriterande tränarnamn.
I Norge har det varit ett mellanår för Molde som inte är bättre än nia i Eliteserien och i september sparkades Per-Mathias Högmo.
Enligt FotbollDirekts källor ser nu Grzelak ut att lägga beslag på det norska toppuppdraget.
Enligt uppgifterna uppges han och Molde sitta i långt gångna förhandlingar – och om inget oförutsett inträffar så blir det han som tar över den norska storklubben.
Enligt FD:s uppgifter har den förre AIK-tränaren även varit aktuell för så väl Viborg i Danmark som den polska storklubben Legia Warzawa.
Tränaren var i AIK mellan 2020 och 2022 och har sedan dess tränat Fehérvár och Ujpest i Ungern.
