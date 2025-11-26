Avslöjar jobbiga missen: ”Kände mig lurad”

Eric Larsson gjorde succé i grekiska ligan och var inte långt ifrån en flytt till bjässen Panathinaikos.

I stället blev det struligare på Kreta och högerbacken drog till Norge – där tiden inte alls blivit som tänkt.

– Man kände sig lite lurad hit och dit, berättar han för FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Cupfinal på ett utsålt Ullevål nästa lördag mot Sarpsborg, sedan är Eric Larssons tid i Lilleström över.

Den två säsonger långa sejouren i Norge har inte alls blivit som han trodde när han handplockades av Andreas Georgson, mannen som Larsson tidigare hade som både sportchef och tränare i Malmö FF.

För FD har Larsson tidigare berättat hur han kände sig sviken av Georgson som kort efter Larssons ankoms lämnade för en roll i Manchester United.

”Han lämnade skeppet på ett stormigt hav. Jag kände en stor besvikelse på hans agerande, men jag hade nog gjort samma sak även om jag hade lovat någon min tid”, sa Larsson i januari.

Speltiden har heller inte blivit som tänkt i Lilleström där Larsson kamperat mot Lars Ranger.

– Jag gjorde inte så grundlig research när jag skrev på. Jag kom hit akut för att deras högerback skadat korsbandet. Men han är en egen produkt som är åtta, nio år yngre och dessutom jäkligt duktig. Både han och jag är två av norska ligafotbollens bästa högerbackar – och så har vi nu konkurrerat om samma plats i Norges svar på superettan… att då få sitta en del bänk i norska superettan, det har varit tufft. Jag har inte haft bästa tiden i karriären här, så kan man säga.

Och nu efter cupfinalen lämnar alltså Larsson klubben, ett gemensamt beslut. Larssons debutår slutade med en smått chockerande degradering innan det år två blev slakt i andraligan vilket innebär att LSK som klubben förkortas som är tillbaka i finrummet.

– Så egentligen är det ingen jätteskräll att vi är i cupfinal nu eftersom vi aldrig borde åkt ut. När Georgson drog tog vi fem poäng på 17 matcher… Trots att vi åkte ur behöll vi hela laget. Nu är det full förberedelse på finalen, sedan vet jag inte vad som händer 2026. Jag känner mig jäkla fin i kroppen, jag är väldigt pigg och glad så jag känner fortfarande att jag kan spela fotboll på en väldigt hög nivå. Jag är väldigt sugen på att hitta något inspirerande och kul.

Var nära häftig flytt: ”Mycket snack med Panathinaikos”

Larsson lämnade Malmö FF för OFI Kreta sommaren 2022 och högerbacken gjorde snabbt succé på semesterön i grekiska ligan.

– Livet i Grekland var väldigt bra och fotbollen likaså. Jag gjorde flest poäng av alla försvarare i ligan och var nära större saker. Sedan blev det inte så och tränaren som gillade mig försvann, vi började spela dåligt och jag fick problem med kroppen. Då blev det Lilleström i stället, det är små marginaler i fotbollen.

Nära större saker säger, var de grekiska bjässarna ute efter dig?

– Ja jag gjorde mål mot Panathinaikos borta, spelade bra i många matcher. Det var en liten tanke som jag hade när jag lämnade ett Champions League- och Europa League-spelande Malmö FF för OFI Kreta, att det skulle vara en språngbräda till större klubbar. Man märkte nämligen när jag kom till Kreta att jag hade hög status för att jag kort tidigare hade spelat i Champions League.

Vilken eller vilka av de grekiska storklubbarna var det som du hade kontakt med?

– Det var mycket snack med Panathinaikos men vi kom inte hela vägen då det blev snack om ålder, säger den i dag 34-årige Larsson och fortsätter:

– Jag vet inte om det var bortförklaringar, men klart att det hade varit ett drömsteg.

Med tanke på hur det blev i Norge med degradering, att Georgson snabbt försvann och speltiden blev mindre än väntat, ångrar du att du lämnade Grekland för Lilleström?

– Man vet ju aldrig hur det skulle bli. Men det kändes bra, vi blev lovade lägenhet, jobb till min fru och förskola till vårt barn. Men det blev inte som lovat. Det fanns ingen lägenhet, det blev det inget jobb för frun och förskolan tog ett halvår att få… Man kände sig på något sätt lite lurad hit och dit, säger Larsson som nu hoppas avsluta LSK-sejouren med en cuptitel.

– Med MFF förlorade vi finalen mot Djurgården 2018 och mot Blåvitt 2020, sedan vann vi mot Hammarby 2022. Jag hoppas på ny vinst nu.

På tal om Malmö FF, du gjorde 4,5 år i klubben. Hur ser du på en eventuell återkomst dit?

– Jag har inte snackat någonting med sportchef Daniel Andersson. Jag är öppen för allting, för mig och familjen. Vi får se vad som dyker upp.