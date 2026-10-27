Ballon d’Or 2026: Alla vinnare

Ballon d’Or-galan har avgjorts i London.

Här är alla vinnare.

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För första gången hölls Ballon d’Or-galan utanför Frankrike, och i London var det Barcelona som tog flest priser. Harry Kane vann sin första Ballon d’Or och

Alexia Putellas vann sin tredje Ballon d’Or.

Ballon d’Or

Herrar: Harry Kane (Bayern München/England)

Damer: Alexia Putellas (London City Lionesses/Spanien)

Årets unga talang

Herrar: Lamine Yamal (Barcelona/Spanien)

Damer: Vicky López (Barcelona/Spanien)

Årets tränare

Herrar: Luis de la Fuente (Spanien)

Damer: Pere Romeu (Barcelona)

Jasjin-trofén – årets målvakt

Herrar: Unai Simón (Athletic Club/Spanien)

Damer: Cata Coll (Barcelona/Spanien)

Årets lag

Herrar: Paris Saint-Germain

Damer: Barcelona

Socrates Award (bästa humanitära arbete)

Bukayo Saka (Arsenal/England)

Gerd Müller-trofén – årets målskytt

Herrar: Harry Kane (Bayern München/England)

Damer: Charlyn Corral (C.F. Pachuca Femenil/Mexiko)