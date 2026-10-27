Ballon d’Or 2026: Alla vinnare
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Ballon d’Or-galan har avgjorts i London.
Här är alla vinnare.
För första gången hölls Ballon d’Or-galan utanför Frankrike, och i London var det Barcelona som tog flest priser. Harry Kane vann sin första Ballon d’Or och
Alexia Putellas vann sin tredje Ballon d’Or.
Ballon d’Or
Herrar: Harry Kane (Bayern München/England)
Damer: Alexia Putellas (London City Lionesses/Spanien)
Årets unga talang
Herrar: Lamine Yamal (Barcelona/Spanien)
Damer: Vicky López (Barcelona/Spanien)
Årets tränare
Herrar: Luis de la Fuente (Spanien)
Damer: Pere Romeu (Barcelona)
Jasjin-trofén – årets målvakt
Herrar: Unai Simón (Athletic Club/Spanien)
Damer: Cata Coll (Barcelona/Spanien)
Årets lag
Herrar: Paris Saint-Germain
Damer: Barcelona
Socrates Award (bästa humanitära arbete)
Bukayo Saka (Arsenal/England)
Gerd Müller-trofén – årets målskytt
Herrar: Harry Kane (Bayern München/England)
Damer: Charlyn Corral (C.F. Pachuca Femenil/Mexiko)
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