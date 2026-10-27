Ballon d’Or 2026: Hela damernas ranking
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Alexia Putellas vann Ballon d’Or före Ewa Pajor och Khadija Shaw.
Barcelona hade flera spelare högt upp på listan.
Här är hela rankingen.
Alexia Putellas vann sin tredje Ballon d’Or, och Ewa Pajor slutade tvåa. Manchester Citys Khadija Shaw tog tredjeplatsen.
Plats 1–10
- Alexia Putellas (Spanien/London City)
- Ewa Pajor (Polen/Barcelona)
- Khadija Shaw (Jamaica/Manchester City)
- Melchie Dumornay (Haiti/Lyon)
- Patri Guijarro (Spanien/Barcelona)
- Caroline Graham Hansen (Norge/Barcelona)
- Pernille Harder (Danmark/Bayern München)
- Claudia Pina (Spanien/Barcelona)
- Alessia Russo (England/Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi/Kansas City)
Plats 11–28
11. Yui Hasegawa (Japan/Manchester City)
12. Klara Bühl (Tyskland/Bayern München)
13. Mariona Caldentey (Spanien/Arsenal)
14. Wendie Renard (Frankrike/OL Lyonnes)
15. Cata Coll (Spanien/FC Barcelona)
16. Mapi León (Spanien/London City Lionesses)
17. Esmee Brugts (Nederländerna/FC Barcelona)
18. Barbra Banda (Zambia/Orlando Pride)
19. Tessa Wullaert (Belgien/Como)
20. Selma Bacha (Frankrike/OL Lyonnes)
21. Scarlett Camberos (Mexiko/Club América)
22. Manaka Matsukubo (Japan/Chelsea)
23. Momoko Tanikawa (Japan/Bayern München)
24. Kerstin Casparij (Nederländerna/Manchester City)
25. Caroline Weir (Skottland/OL Lyonnes)
26. Alex Greenwood (England/Manchester City)
27. Rose Lavelle (USA/Gotham FC)
28. Vivianne Miedema (Nederländerna/Manchester City), Melvine Malard (Frankrike/Chelsea), Lorena (Brasilien/Kansas City Current)
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