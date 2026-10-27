Ballon d’Or 2026: Hela damernas ranking

Alexia Putellas vann Ballon d’Or före Ewa Pajor och Khadija Shaw.

Barcelona hade flera spelare högt upp på listan.

Här är hela rankingen.

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Alexia Putellas vann sin tredje Ballon d’Or, och Ewa Pajor slutade tvåa. Manchester Citys Khadija Shaw tog tredjeplatsen.

Plats 1–10

Alexia Putellas (Spanien/London City) Ewa Pajor (Polen/Barcelona) Khadija Shaw (Jamaica/Manchester City) Melchie Dumornay (Haiti/Lyon) Patri Guijarro (Spanien/Barcelona) Caroline Graham Hansen (Norge/Barcelona) Pernille Harder (Danmark/Bayern München) Claudia Pina (Spanien/Barcelona) Alessia Russo (England/Arsenal) Temwa Chawinga (Malawi/Kansas City)

Plats 11–28

11. Yui Hasegawa (Japan/Manchester City)

12. Klara Bühl (Tyskland/Bayern München)

13. Mariona Caldentey (Spanien/Arsenal)

14. Wendie Renard (Frankrike/OL Lyonnes)

15. Cata Coll (Spanien/FC Barcelona)

16. Mapi León (Spanien/London City Lionesses)

17. Esmee Brugts (Nederländerna/FC Barcelona)

18. Barbra Banda (Zambia/Orlando Pride)

19. Tessa Wullaert (Belgien/Como)

20. Selma Bacha (Frankrike/OL Lyonnes)

21. Scarlett Camberos (Mexiko/Club América)

22. Manaka Matsukubo (Japan/Chelsea)

23. Momoko Tanikawa (Japan/Bayern München)

24. Kerstin Casparij (Nederländerna/Manchester City)

25. Caroline Weir (Skottland/OL Lyonnes)

26. Alex Greenwood (England/Manchester City)

27. Rose Lavelle (USA/Gotham FC)

28. Vivianne Miedema (Nederländerna/Manchester City), Melvine Malard (Frankrike/Chelsea), Lorena (Brasilien/Kansas City Current)