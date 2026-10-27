Ballon d’Or 2026: Hela herrarnas ranking

Harry Kane vann Ballon d’Or före Kylian Mbappé och Lamine Yamal.

Lionel Messi slutade femma, 39 år gammal.

Här är hela listan.

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Harry Kane vann Ballon d’Or 2026, och Real Madrids Kylian Mbappé slutade tvåa. Tredjeplatsen gick till Lamine Yamal, som tidigare under kvällen hade utsetts till årets unga talang.

Rodri blev fyra, och 39-årige Lionel Messi slutade femma. Världsmästarna Spanien hade fyra spelare bland de 20 bästa, medan PSG, som utsågs till årets lag, hade hela åtta spelare på listan.

Plats 1–10

Harry Kane (England/Bayern München) Kylian Mbappé (Frankrike/Real Madrid) Lamine Yamal (Spanien/Barcelona) Rodri (Spanien/Manchester City/Barcelona) Lionel Messi (Argentina/Inter Miami) Khvicha Kvaratskhelia (Georgien/PSG) Ousmane Dembélé (Frankrike/PSG) Erling Haaland (Norge/Manchester City) Michael Olise (Frankrike/Bayern München) Fabián Ruiz (Spanien/PSG)

Plats 11–29



11. Jude Bellingham (England/Real Madrid)

12. Pau Cubarsí (Spanien/Barcelona)

13. Achraf Hakimi (Marocko/PSG)

14. Vitinha (Portugal/PSG)

15. Declan Rice (England/Arsenal)

16. Ferran Torres (Spanien/Barcelona/PSG)

17. Vinícius Júnior (Brasilien/Real Madrid)

18. Marc Cucurella (Spanien/Chelsea/Real Madrid)

19. João Neves (Portugal/PSG)

20. William Pacho (Ecuador/PSG)

21. Gabriel (Brasilien/Arsenal)

22. Lautaro Martínez (Argentina/Inter)

23. Nuno Mendes (Portugal/PSG)

24. Luis Díaz (Colombia/Bayern München)

25. Marquinhos (Brasilien/PSG)

26. Dayot Upamecano (Frankrike/Bayern München)

27. Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

28. Julián Quiñones (Mexiko/Al-Qadsiah)

29. William Saliba (Frankrike/Arsenal) och Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)