Baptistas sorg: ”Inte många svarta som gör det”

Julio Baptista firade stora framgångar som fotbollsspelare, inte minst i La Liga för Sevilla och Real Madrid.

Nu öppnar brassen upp om drömmen att bli en stor tränare, men han ser ett bekymmer.

– Det är inte många svarta som gör det, säger 44-åringen till La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Efter att ha lämnat hemstaden Sao Paolo 2003 för ett fotbollsliv i Spanien gjorde Julio Baptista braksuccé i Sevilla med 38 mål på 63 matcher innan Real Madrid värvade honom 2005.

Väl i Real svarade han för elva mål på 59 matcher. Övriga klubbadresser i Europa blev Arsenal, Roma och Malaga innan brasilianska ligan kallade igen 2013 – tio år sedan sist.

Landslagskarriären varade mellan 2001 och 2010 där det blev fem mål på 47 A-kamper.

I dag är Julio Baptista 44 år gammal och i en intervju med La Gazzetta dello Sport öppnar han upp om tuffa tiden i Roma med Claudio Ranieri som tränare.

– Jag kände mig förrådd av honom. Jag gjorde bra ifrån mig och spelade för Brasilien, men jag fanns inte med i Romas planer. Han förklarade aldrig någonting för mig. Jag lämnade för att jag behövde känna mig som en fotbollsspelare igen, säger brassen.

Sorgen: ”Det är ett faktum, tyvärr ingen slump”

Han säger även i intervjun att han gärna vill lyckas som fotbollstränare. Hittills har han jobbat i Valladolids ungdomslag och B-lag, den spanska klubben där vännen och landsmannen Ronaldo länge var president.

Baptista ser dock ett bekymmer med drömmen om att bli en stor fotbollstränare.

– Det är inte många svarta som gör det… Jag vet inte, men det är ett faktum. Hur många svarta tränare ser du i de fem bästa ligorna? Jag ser inte många. Jag skulle vilja tro att det bara är en slump, men tyvärr gör jag inte det. Det finns färre möjligheter. Jag hoppas att jag är den som vänder den här trenden.