Baptiste Santamaria bakom allt på Mestalla

Ny för säsongen.

Baptiste Santamaria visade nu vilken publikfavorit han kan bli för Valencias supportrar.

Fransmannen svarade för ett mål och en assist i 2-0-segern hemma mot Athletic Club.

Efter tre raka segrar i La Liga har den senaste veckan varit desto motigare för Athletic Club.

Först oväntad förlust i ligaspelet hemma mot Alavés förra helgen följt av 0-2 hemma mot Arsenal i Champions League-premiären.

Nu jagade de rödvita revansch borta mot Valencia, men efter timmen spelad åkte Dani Vivian på ett rött kort och med bara tio man orkade gästerna inte stå emot på ett kokande Mestalla.

Franska nyförvärvet på centrala mittfältet, Baptiste Santamaria, nickade in 1-0 i 73:e minuten och på tilläggstid frispelade han inhopparen Hugo Duro till 2-0, vilket också blev slutresultatet.

Santamaria kom från Ligue 1-klubben Rennes i somras.

Valencia har i och med segern sju poäng på fem matcher, två poäng färre än Athletic Club.