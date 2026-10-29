Bara 148 minuter för Estêvão – nu sågas Alonso

Chelsea-tränaren Xabi Alonso får kritik för hur han använder Estêvão.

Brasilianaren fick inte spela alls när Chelsea åkte ur ligacupen.

– Det är nästan lite pinsamt, säger Jamie O’Hara.

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Estêvão blev en publikfavorit under sin första säsong i Chelsea, men under Xabi Alonso har 19-åringen bara fått spela 148 minuter i tävlingsmatcher. Han har ännu inte startat någon match i Premier League.

På onsdagen åkte Chelsea ur ligacupen efter förlust på straffar mot Liverpool, och Estêvão fick sitta på bänken hela matchen, trots att Cole Palmer var avstängd.

– Jag förstår hans situation och att han kunde vara gladare, absolut. Alla spelare vill spela och vara en del av laget. Jag är säker på att Estêvão kommer att få sin chans, säger Alonso.

Foto: Bildbyrån

”Kommer att slå tillbaka”

I Talksport varnar de tidigare Premier League-spelarna Jamie O’Hara och Jermaine Pennant för att beslutet kan skada Alonso.

– Han är en brasiliansk stjärna i vardande. Att inte använda Estêvão alls, inte ens låta honom spela, det är nästan lite pinsamt. Jag tror att det kommer att slå tillbaka mot Alonso, säger O’Hara.

– Om han inte vinner matcher och Estêvão inte får spela, då kommer fansen att vända sig mot honom, säger Pennant.