Barca föll mot Sevilla – Bardghji missade jätteläge

Barcelona förlorade med 1–4 borta mot Sevilla och tappade chansen att ta över serieledningen i La Liga.

Robert Lewandowski och Roony Bardghji brände varsin stor möjlighet under kvitteringsjakten.

Barcelona föll med 1–4 borta mot Sevilla och tappade därmed chansen att ta över förstaplatsen i La Liga.



Alexis Sánchez gav Sevilla ledningen på straff efter 13 minuter och Isaac Romero utökade till 2–0 innan första halvlek var över.

Marcus Rashford reducerade på tilläggstid i första halvlek till 1–2.

I andra halvlek jagade Barça kvittering, men två stora chanser gick om intet. Robert Lewandowski fick straffläge men sköt utanför, och några minuter senare brände Roony Bardghji ett friläge efter en fin dribbling.



Sevilla avgjorde istället på tilläggstid med mål av José Ángel Carmona och Akor Adams.

Segern innebär att Sevilla klättrar i tabellen medan Barcelona får nöja sig med andraplatsen.