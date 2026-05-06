Barca-legendar stängs av – efter gräl med domare

Gerard Pique har stängts från alla fotbollsaktiviteter i två månader.

Anledningen är en domardispyt under en match i den spanska andradivisionen.

Det rapporterar BBC.

Foto: Bildbyrån

Efter att Gerard Pique avlutade karriären 2022 blev han delägare i FC Andorra, numera hemmahörande i den spanska andradivisionen.

I samband med lagets match mot Albacete förra veckan hamnade Pique i trångmål med domaren Alonso de Ena Wolf. Enligt matchrapporten sa Pique bland annat att ”i ett annat land hade du blivit nedslagen” riktad mot domaren.

Nu får den tidigare Barca-stjärnan en två månaders lång avstängning från det spanska fotbollsförbundet. Under den perioden får Pique inte medverka i några aktiviteter relaterade till fotboll.

Under sin spelarkarriär, då han inte heller var känd för att hålla känslorna på insidan, vann Pique nio ligatitlar och tre Champions League-titlar med Barcelona. Han har även vunnit både VM och EM med det spanska landslaget.