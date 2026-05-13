MFF vägrar flytta match – men Mjällby-Djurgården i fara

Taha Ali ska spela VM för Sverige. Men Malmö FF kommer inte flytta sin match mot HBK 30 maj.

Däremot ser Mjällby-Djurgården ut att få ett nytt speldatum efter Graham Potters Elliot Stroud-uttagning.

Det bekräftar Hasse Larsson.

I går tog Graham Potter ut sin 26-mannatrupp till VM.

Tre allsvenska spelare togs ut i AIK:s Kristoffer Nordfeldt, Mjällbys Elliot Stroud och Malmö FF:s Taha Ali.

Den sista allsvenskan omgången innan VM-uppehållet spelas 29-31 maj. Problemet? Svenska landslaget samlas i Stockholm 27 maj och enligt Fifas bestämmelser måste klubbarna släppa sina spelare till landslagen 25 maj.

Malmö FF kommer dock inte flytta sin match mot Halmstads BK 30 maj utan kommer spela den utan en frånvarande Taha Ali.

– Vi kommer inte att flytta den matchen. Det är klart att han (Ali) är en viktig spelare för oss. Men vi tycker att den (matchen) ligger bra i planeringen och vi kommer att spela matchen som den ligger, säger fotbollschef Daniel Andersson till Fotbollskanalen.

Däremot ser Mjällby-Djurgården 31 maj ut att flyttas. Det bekräftar Maif:s sportchef Hasse Larsson för samma sajt.

”Den kommer med all sannolikhet att flyttas”, skriver han i ett sms.