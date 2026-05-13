Beskedet: Sveriges motståndare skjuter upp uttagningen

Nederländerna skjuter upp sin VM-uttagning.

Det meddelar förbundet under onsdagen.

Den 25 maj skulle förbundskapten Ronald Koeman plocka ut Nederländernas VM-trupp som ska möta Sverige i sommar.

Nu kommer beskedet från det Nederländska fotbollsförbundet att uttagningen kommer skjutas fram två dagar. Uttagningen blir därmed den 27 maj istället.

– Genom att ta två extra dagar vet vi säkrare att spelarna vi kommer att välja alla har kommit igenom slutskedet av ligasäsongen på ett bra sätt, säger förbundskapten Ronald Koeman via förbudets uttalande.

I gruppen möter man Sverige, Japan och Tunisien.

