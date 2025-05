Barça segrade – i Rodriguez mardrömsdebut

Under lördagskvällen ställdes Real Valladolid mot FC Barcelona i La Liga.

Då debuterade 19-årige Dani Rodriguez – och tvingades utgå skadad.

Detta när hans lag vände och vann med 2-1.

I och med Barcelonas semifinalretur mot Inter i Champions League på tisdag valde tränare Hansi Flick att rotera startelvan till matchen mot Real Valladolid med nio (!) spelare.



Bland de som fick förtroendet från start fanns målvakten Marc-André ter Stegen – som gjorde sin första match sedan den 22 september förra året.



En annan som fick testa sina vingar från start var yttern Dani Rodriguez, 19, som debuterade för katalanerana.



Det skulle dock inte bli någon rolig sådan då han, i den 38:e minuten, tvingades utgå. Detta då han till synes drog sin axel ur led och tvingades linda in den i bandage innan han byttes ut. I hans ställe kom Lamine Yamal in.



Dessförinnan hade Barcelona hamnat i underläge mot tabelljumbon som redan är klara för spel i andraligan nästa år.



I den andra halvleken skulle dock Raphinha och Fermin Lopez göra varsitt mål på sex minuter och tillse att Barça tog tre viktiga poäng i jakten på ligatiteln.



Ner till Real Madrid skiljer det nu sju poäng, även om Barcelona har spelat en match mer just nu.

