Uppgifter: Porto nära att köpa loss Arsenal-back

Jakub Kiwior har varit utlånad till Porto från Arsenal sedan september i fjol.

Nu ser försvararen ut att bli kvar i Portugal permanent.

Jakub Kiwior tog aldrig en ordinarie plats i Arsenal. Istället har polacken varit utlånad till Porto, där det blivit desto mer speltid.

Nu ser försvararen ut att bli en Porto-spelare permanent. Enligt transferjournalisten Nicolo Schira är en affär mellan Arsenal och Porto nära att slutföras.

Porto förväntas betala 20 miljoner euro för backen. Enligt Schira kommer Kiwior krita på ett kontrakt som sträcker sig till 2030.

Jakub Kiwior har startat 24 ligamatcher den här säsongen för Porto. 26-åringen fanns även med på planen när Polen förlorade mot Sverige i VM playoff-mötet.