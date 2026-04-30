Tror på tunga MFF-exporter – tittar på Arsenal och PSG

De är båda mitt i semifinalspel i Champions League.

Vad har Arsenals Piero Hincapié och PSG:s Willian Pacho gemensamt, bortsett från att de är ecuadorianer?

De har haft Malmö FF:s Miguel Ángel Ramirez som tränare.

– Vi har talanger i Malmö som också kan gå till toppligorna, säger spanjoren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

2018-2020 jobbade Miguel Ángel Ramirez i Ecuador för landets plantskola Independiente del Valle.

Först som ansvarig för U18-laget, därefter som huvudtränare i A-laget.

Redan i U18-laget hade han en viss Moises Caicedo, som 2023 blev Chelseas dyraste värvning någonsin när han köptes loss för 1,6 miljarder kronor från Brighton.

– Han är en toppspelare. Vi hade en väldigt bra tid tillsammans under 2,5 år, först i ungdomdslaget och därefter i A-laget, berättar Malmö FF:s spanska tränare för FD.

Men Caicedo, eller ”Moi” som Ramirez kallar mittfältaren, är inte den enda världsspelaren som 41-åringen drillat borta i Ecuador.

I Independiente del Valle hade han även Willian Pacho och Piero Hincapié, försvarsspelarna som nått hela vägen till årets semifinaler i Champions League för PSG respektive Arsenal.

– ”Moi”, Pacho och Hincapié spelar alla i de bästa lagen och jag är så stolt över dem. Jag har fortfarande väldigt bra kontakt med alla tre. Vi hörs av, vi messar varandra. Innan jag skrev på för Malmö åkte jag och hälsade på. Jag är så glad att de presterar på den här nivån.

Kommer inte se stjärnorna på plats i VM: ”Kan inte åka”

Ecuadors landslag är haussat inför sommarens VM efter att slutat tvåa bakom Argentina i det sydamerikanska kvalet med Colombia, Uruguay och Brasilien bakom sig. Ecuador har lottats in i samma VM-grupp som Elfenbenskusten, Curaçao och Tyskland med spelorterna Philadelphia, Kansas och New Jersey.

Malmö FF:s tränare kommer trots allsvenska ledigheten inte att åka över till USA för att följa sina forna spelares VM på plats.

– Nej, jag kan inte åka. Jag har för mycket jobb att göra med Malmö så jag har inte tid att kolla VM på plats, säger Ramirez.

När FD frågar om Gran Canaria-sonen ser potential i några MFF-spelare att göra en liknande resa som Caicedo, Pacho och Hincapié genom att nå högsta nivån i Europa ler Ramirez.

– Jag tror vi har några som kan lyckas med det. Jag kommer inte ge dig några namn, men vi har talanger i Malmö som också kan nå toppligorna, säger han och fortsätter:

– Men de måste ha tålamod och jobba hårt. Förhoppningsvis gör de succé i MFF först och därefter att de kan gå till toppligorna.

