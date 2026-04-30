Bakslaget: Lagkaptenen missar Mjällby-matchen

Tråkiga nyheter för MFF-supportarna.

Anders Christiansen kommer inte kunna spela mot Mjällby på söndag.

– Förhoppningsvis blir han inte borta länge, säger Miguel Ángel Ramirez till Expressen.

Anders Christiansen fick göra ett 16 minuter långt inhopp mot AIK senast. Lagkaptenen behövde behandling precis efter slutsignalen i Solna och han har därefter inte tränat med laget.

Nu bekräftar MFF-tränaren Miguel Ángel Ramirez att Christiansen inte kommer vara med mot Mjällby på söndag, tillföljd av skadan ifrån AIK-matchen.

– Han är svullen i vaden. Förhoppningsvis blir han inte borta länge igen men vi behöver hålla tillbaka honom, säger Ramirez till Expressen.

Skadan tillkom inte från en närkamp eller likande. Det handlar snarare om överbelastning.

– Det var i sista löpningen. Jag vet inte om det är exakt i vaden eller om det är lite lägre, menar Ramirez.

Spanjoren meddelar även att Bleon Kurtulus och Arnor Sigurdsson inte heller kommer medverka mot Mjällby. Robin Olsen är allt jämnt osäker inför söndag.