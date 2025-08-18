Barca ska registrera Bardghji – hoppas lösa det i veckan

Roony Bardghji fanns inte med i FC Barcelonas premiärtrupp i helgen.

Nästa helg kan han dock komma att ta plats.

Planen är nämligen att registrera svensken i veckan.

FC Barcelona inledde säsongen med att besegra Mallorca med 3–0 i lördags.

Nyförvärv som Marcus Rashford och Joan Garcia fanns med i truppen och fick debutera. Med i truppen fanns inte Roony Bardghji, men till nästa match kan det bli ändring kring det.

Mundo Deportivo rapporterar nämligen att Barcelona planerar att registrera Bardghji i A-truppen och förhoppningen är att göra det redan i veckan.

I sådana fall kan han vara med i truppen mot Levante i helgen.