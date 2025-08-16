Barca tog premiärseger – Mallorca åkte på dubbla utvisningar

De regerande La Liga-mästarna FC Barcelona fick en smakstart på årets säsong.

Detta då Mallorca besegrades med 3–0.

Ytterligare betungade för hemmalaget var att man åkte på två utvisningar.

FC Barcelona har en La Liga-titel att försvara och den spanska storklubben har inlett det arbetet på bästa sätt.

Barca som ikväll gästade Mallorca får med sig samtliga poäng hem till Katalonien, detta efter mål från Raphinha, Ferran Torres och Lamine Yamal.

3–0 blev alltså slutresultatet, men rubrikerna kommer ändå att gå till hemmalaget, detta på grund av Mallorca lyckades dra på sig två utvisningar, båda i den första halvleken och bara med sex minuters mellanrum.

I den 33:e minuten tilldelades Manu Morales sin andra varning och sex minuter senare visades Vedat Muriqi.