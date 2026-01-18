Barcelona föll tungt borta mot Real Sociedad

FC Barcelona har förlorat – för tredje gången i La Liga denna säsong.

Detta då Real Sociedad vann med 2-1 på hemmaplan.

Foto: Bildbyrån

Inför den 20:e omgången av La Liga hade serieledande FC Barcelona endast förlorat två matcher.

Real Sociedad stod in sin tur noterade för sex segrar, lika många kryss och åtta förluster.

Under söndagskvällen ställdes de två klubbarna mot varandra på Estadio Anoeta i Baskien. Då såg katalanerna ut att ta ledningen två gånger i inledningen av matchen, för att sedan få båda målen bortdömda efter regelvidriga aktioner.

Istället för Barca-ledning skulle hemmalaget, via Mikel Oyarzabal, snyggt placera in 1-0 på volley efter en dryg halvtimme.

I den andra halvleken var det dags för Barcelona att öppna målkontot under söndagen. Detta då Marcus Rashford kvitterade matchen efter assist från Lamine Yamal i den 70:e minuten.

En minut senare släcktes glädjen för Hansi Flicks lag, då Goncalo Guedes återtog ledningen för ”La Real”.

Resultatet 2-1 stod sig hela vägen in på slutvisslan trots ett rött kort från Carlos Soler och Real Sociedad tog viktiga poäng mot La Liga-ledaren Barcelona som nu endast har en poäng ner till Real Madrid.