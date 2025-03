Barcelona fortsatt obesegrade efter 24 omgångar

Jodå, ni läste rätt.

FC Barcelona har fortfarande inte förlorat en enda match i spanska Liga F.

Under söndagen kom den 22:a segern – när Granada besegrades med 2-0.

Fridolina Rolfös Barcelona går som tåget i Spanien.



Under söndagen ställdes man mot Granada på bortaplan och kom att vinna matchen efter två snabba mål.



Det dröjde dock fram till den 73:e minuten innan Vicky Lopéz kunde spräcka matchens nolla. Två minuter senare såg Alexia Putellas till att katalanerna dubblade sin ledning och senare säkrade segern.



Vinsten var FC Barcelonas 22 i Liga F under den pågående säsongen. Totalt sett har de spelat 24 stycken och fortsatt inte förlorat en enda match.



Ska drömmen om en hel säsong som obesegrade bli verklighet behöver de klara sig utan förlust under de återstående sex matcherna.



Ligan leder de just nu med sju poäng före Real Madrid.