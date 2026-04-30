De Arrascaeta går kamp mot klockan inför VM
Giorgian De Arrascaeta har opererats.
Nu går han en kamp mot klockan enligt ESPN Brasil.
ESPN Brasil rapporterar att Flamengos uruguayan Giorgian De Arrascaeta har opererats efter att ha ådragit sig en fraktur i nyckelbenet.
Operationen sker med drygt en månad kvar till VM 2026, vilket skapar osäkerhet kring hans medverkan i mästerskapet.
Läkaren Bruno Butturi Varone bedömer dock att De Arrascaeta kan hinna återhämta sig i tid.
– Det är möjligt. Rehabiliteringstiden är ganska kort. Frakturerna läker på sex veckor, säger Bruno Butturi Varone till ESPN Brasil.
Han fortsätter:
– Kanske spelar han med ett skydd i början av VM. Skyddet innebär normal rörlighet, men det finns också en psykologisk aspekt när man utsätter sig för smällar.
Den offensive mittfältaren har gjort 59 A-landskamper för Uruguay. Han drabbades av skadan i Flamengos 1-1-möte med Estudiantes natten till torsdag.
Uruguay inleder VM den 16 juni med att möta Saudiarabien. Därefter väntar Kap Verde samt Spanien i gruppspelet.
