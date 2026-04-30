Uppgifter: Real Madrid vill värva Mosqueras bror

Cristhian Mosqueras bror Yulian Mosquera kan flytta.

Enligt ESPN är Real Madrid intresserade.

Cristhian Mosquera fick sitt genombrott i Valencia CF och tog sommaren 2025 steget till Arsenal FC.

Sedan flytten har mittbacken fortsatt att utvecklas i Premier League och spelat till sig en etablerad roll i Londonklubben.

Nu kan nästa spelare i familjen vara på väg mot en europeisk toppklubb.

Enligt ESPNs Madridredaktion vill Real Madrid värva Yulian Mosquera.

Han är yngre bror till Cristhian Mosquera och spelar, precis som sin bror, som mittback.

Yulian Mosquera är 15 år gammal och beskrivs som en lovande framtidsspelare.

Enligt samma uppgifter är Real Madrid övertygade om att affären kommer att gå i lås.