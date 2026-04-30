Shaktar Donetsk i underläge efter första matchen – efter förlust med 1–3

Crystal Palace vann med 3–1 mot Shaktar Donetsk

Shaktar Donetsk kunde inte rå på Crystal Palace i första mötet lagen emellan i Conference League Semifinal herr. Crystal Palace vann på bortaplan med 3–1 (1–0). På torsdag 7 maj spelas returen på Selhurst Park.

Shaktar Donetsk–Crystal Palace – mål för mål

Gästerna Crystal Palace började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Ismaila Sarr till.

Direkt efter pausen slog Oleg Ocheretko till efter förarbete av Kaua Elias och kvitterade för Shaktar Donetsk. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Daichi Kamada och gav Crystal Palace ledningen. Joergen Strand Larsen såg med fem minuter kvar att spela till att Crystal Palace ökade ledningen. Efter förarbete från Daichi Kamada.

Shaktar Donetsk–Crystal Palace 1–3 (0–1)

Conference League Semifinal herr

Mål: 0–1 (1) Ismaila Sarr, 1–1 (47) Oleg Ocheretko (Kaua Elias), 1–2 (58) Daichi Kamada, 1–3 (85) Joergen Strand Larsen (Daichi Kamada).

Varningar, Shaktar Donetsk: Pedro Henrique, Vinicius Tobias, Oleg Ocheretko. Crystal Palace: Yeremy Pino, Jaydee Canvot.