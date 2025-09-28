Barcelona hemmaslog Real Sociedad – med Bardghji från start

Under söndagen tog Barcelona mot Real Sociedad i La Liga.

Då vann katalanerna med uddamålet när svenske Roony Bardghji spelade från start.

Foto: Bildbyrån

Med omkring en timme kvar till avspark i matchen mellan FC Barcelona och Real Sociedad stod det klart att den svenske jättetalangen Roony Bardghji skulle spela från start för ”Barca”. Detta i vad som blev hans tredje match denna säsong.

Samtidigt som den svenske 19-åringen spelade från start saknade hemmalaget flera stjärnor, i form av Joan Garcia, Gavi och Fermin Lopez medan Lamine Yamal, Ferran Torres och Dani Olmo inledde matchen vid sidan av.

På Estadi Olímpic Lluís Companys var det bortalaget som tog ledningen, då Alvaro Odriozola gjorde matchens första mål efter en halvtimme.

Därefter skulle Marcus Rashfords, strax före paus, hitta fram till Jules Kounde som kvitterade.

I den andra halvleken skulle också Barcelona ta ledningen, då Robert Lewandowski gjorde mål assisterad av Lamine Yamal – som hade ersatt Bardghji strax före assisten.

Resultatet stod sig hela vägen fram till slutvissla och Barcelona leder nu La Liga med en poäng före Real Madrid.