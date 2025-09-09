Barcelona tvingas spela på Estadi Johan Cruyff

FC Barcelona hade tänkt spela på Camp Nou mot Valencia på söndag.

Det kommer inte att gå.

Därför kommer de att tvingas spela på Estadi Johan Cruyff – som rymmer 6000 åskådare.

Foto: Alamy

I den fjärde omgången av La Liga möter FC Barcelona Valencia. Matchen var tänkt att spelas på Camp Nou, som den första efter den omfattande renoveringen.

Så kommer det dock inte att bli, då arenan inte är helt klar. Därför har ”Barca” behövt tänka om.

Under tisdagskvällen står det klart att söndagens match kommer att spelas på Estadi Johan Cruyff – en arena som rymmer 6000 åskådare. Barcelona låter meddela att säsongskortsinnehavare kommer att prioriteras i biljettförsäljningen.

Tidigare under renoveringen av Camp Nou har Barcelona hållit till på Estadi de Montjuïc, som tar över 55 000 åskådare. Den är dock inte tillgänglig under söndagen.