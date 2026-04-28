Uppgifter: Gerrard har gett grönt ljus till Burnley

Steven Gerrard har stått utan tränarjobb sedan ett och ett halvt år tillbaka.

Nu har han gett grönt ljus till att förhandla med Burnley.

Det rapporterar silly-journalisten Sacha Tavolieri.

Liverpool-ikonen Steven Gerrard har varit utan tränaruppdrag sedan januari 2025 då han fick sparken av Al-Ettifaq i Saudiarabien. Sedan dess har den förre storspelaren kopplats ihop med flera tränarjobb – utan att någonting har blivit konkret.

Så sent som i går, måndag, gjorde uppgifter från journalisten Pete O’Rourke gällande att engelsmannen var aktuell för att ta över Championship-klubben Bristol City – som just nu leds av Roy Hodgson. Under tisdagsmorgonen skrev även TalkSport att 45-åringen är en tänkbar kandidat till att ta över Burnley som kommer att spela i andraligan nästa år.

Nu har han också gett grönt ljus till att starta förhandlingar med ”The Clarets”. Det skriver silly-journalisten Sacha Tavolieri som menar att saker och ting börjar röra på sig kring tränarposten i klubben, där Scott Parker just nu är anställd som huvudtränare.

Gerrards representanter sägs ha inlett samtal med Burnley angående huvudtränarrollen i klubben och Liverpool-ikonen själv sägs ha gett grönt ljust för samtalen att fortgå.

Kvar återstår att se vad diskussionerna mynnar ut i.

🚨 Things are speeding up at Burnley FC! 🟣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Clarets have entered talks with Steven Gerrard's representatives to make the Reds legend their new head coach. 🟢 Englishman has given the green light to move forward… ⏳ Wait&See… — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 28, 2026




