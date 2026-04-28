Uppgifter: Militão har fått besked – missar VM

Han hoppades kunna komma tillbaka från sin skada lagom till VM.

Nu står det dock klart att Éder Militão missar mästerskapet med Brasilien.

Detta om man får tro brasilianska Globo.

Det var under en match mot Deportivo Alavés som Éder Militão drog på sig en skada i höger lår och tvingades till byte för Real Madrid. Därefter gjorde uppgifter gällande att skadan var värre än man först trodde och att mittbacken kommer att tvingas till operation.

Till följd av den rapporterade den spanska radiostationen Cadena Cope att 28-åringen skulle missa sommarens VM för Brasilien och att han först skulle vara tillbaka lagom till nästa säsong.

Nu skriver brasilianska Globo att Real-mittbacken har rest till Finland där han har blivit konsulterad av en specialist. I dag, tisdag, ska han också ha fått besked om att han inte kommer att kunna delta i sommarens mästerskap – över huvud taget. Detta då han kommer att opereras under onsdagen och bli borta ända fram till oktober.

Éder Militão har gjort 38 landskamper för sitt Brasilien – som har lottats in i samma grupp som Haiti, Skottland och Marocko i VM.



