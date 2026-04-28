Uppgifter: Han är Real-presidentens favorit till tränarjobbet

Han har själv sagts vara öppen för en återkomst.

Nu har José Mourinho seglat upp som favoriten att ta över Real Madrid.

Detta om man får tro The Athletic.

Sedan Real Madrid sparkade Xabi Alonso har Álvaro Arbeloa agerat interimlösning på tränarposten i ”Los Blancos”.

Bland de namn som har uppgetts vara aktuella för att ta över storklubben efter säsongen har Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino och Zinedine Zidane nämnts.

Så sent som i förrgår sades den nuvarande Benfica-tränaren José Mourinho, som basade över Real Madrid mellan 2010 och 2013, vara öppen för en återkomst till klubben.

Då sades det inte finnas något konkret initiativ från Real Madrid eller klubbpresidenten Florentino Pérez. Nu har det ändrats.

Detta om man får tro ansedda The Athletic som skriver att portugisen är högst upp på president Perez önskelista samt att presidenten själv leder rekryteringsarbetet med en ny tränare. Även om Mourinho är Real-presidentens favoritkandidat till jobbet ska andra personer inom klubbledningen motsätta sig en eventuell rekrytering av honom.

José Mourinhos kontrakt med Benfica sträcker sig fram till sommaren 2027.







