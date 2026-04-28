Uppgifter: Stort intresse för Peking-lånet

Isak Andri Sigurgeirsson är utlånad av IFK Norrköping till danska Viborg.

Framtiden för islänningen är oviss då det finns ett stort intresse för honom.

Detta enligt sajten fotbolti.net.

Isak Andri Sigurgeirsson, 22, anslöt till IFK Norrköping 2023 och noterades för totalt 13 mål och 8 assist på 73 matcher. Inför årets säsong stod det klart att islänningen lånas ut till Viborg i den danska högstaligan.

Sigurgeirsson har genomgått en operation och väntas bli borta från spel fram till sommaren. Enligt sajten fotbolti.net är hans framtid oklar.

Sajten uppger att det inte är säkert att han blir kvar i Viborg eller återvänder till Peking då hans kontrakt löper ut i sommar. Det ska finnas ett stort skandinaviskt intresse för islänningen, utan att några specifika klubbar namnges.

22-åringen har hittills gjort sex framträdanden i Viborg.