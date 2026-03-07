Barcelonas besked: Lewandowski redo för spel

Robert Lewandowski har haft problem med ögat.

Nu är den polske stjärnan redo inför Barcelonas match mot Athletic Club.

Det meddelar klubben på plattformen X.

Foto: Alamy

Robert Lewandowski ådrog sig en fraktur i ögonhålan i förra veckan. Den polske anfallaren missade Barcelonas match cupretur mot Atletico Madrid.

Inför ligamatchen mot Athletic Club kommer Barça med glädjande besked. Klubben meddelar att Lewandowski är ”helt frisk” inför stormötet.

”Robert Lewandowski har förklarats helt frisk och tillgänglig för inkludering av Hansi Flick i truppen för dagens match mot Athletic Club.”, skriver Barcelona på X.

Lewandowski noteras för 14 mål och tre assist på 32 framträdanden den här säsongen.