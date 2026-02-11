Prenumerera

Foto: Alamy

Barcelonas besked: Rashford knäskadad

Barcelona får klara sig utan Marcus Rashford.
Engelsmannen är knäskadad och missar Copa del Rey-semin mot Atletico Madrid.

Barcelona ställs mot Atletico Madrid i semifinalen av Copa de Rey på torsdagen. Nu meddelar Barcelona ett bakslag.

Marcus Rashford ådrog sig en knäskada i matchen mot Mallorca och kommer inte att vara tillgänglig i finalen. Klubben meddelar dessutom att stjärnan Raphinha inte deltog på träningen inför mötet.

Atletico MAdrid-Barcelona startar 21.00.

