Barcelonas besked: Rashford knäskadad
Barcelona får klara sig utan Marcus Rashford.
Engelsmannen är knäskadad och missar Copa del Rey-semin mot Atletico Madrid.
Barcelona ställs mot Atletico Madrid i semifinalen av Copa de Rey på torsdagen. Nu meddelar Barcelona ett bakslag.
Marcus Rashford ådrog sig en knäskada i matchen mot Mallorca och kommer inte att vara tillgänglig i finalen. Klubben meddelar dessutom att stjärnan Raphinha inte deltog på träningen inför mötet.
Atletico MAdrid-Barcelona startar 21.00.
