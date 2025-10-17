Barcelonas mardrömsbesked – Guijarro borta länge

FC Barcelonas Patricia Guijarro har ådragit sig en stressfraktur i sin högra fot.

Nu meddelar den katalanska klubben att stjärnan blir borta under en lång tid.

Foto: Bildbyrån

Barcelona-mittfältarens Patricia Guijarro kommer inte att spela fotboll på en tämligen lång tid.

Detta stod klart under torsdagskvällen då ”Barca” meddelar att 27-åringen har ådragit sig en stressfraktur i sin högra fot och kommer att bli borta i flera månader.

Härnäst väntar en längre rehab för stjärnan som, enligt Barcelona, väntas bli borta omkring tolv veckor.

Patricia ”Patri” Guijarro Gutiérrez har spelat för FC Barcelona sedan 2015 och står noterad för över 300 matcher med klubben.