Beskedet: Xavi Simons missar VM – korsbandet är av

Xavi Simons VM-dröm i kras.

Korsbandsskada stoppar nederländaren från VM.

Det var i lördagens Premier League-möte med Wolverhampton Wanderers som Tottenham Hotspur-stjärnan skadade sig och tvingades lämna planen. Simons landade fel i en situation och blev liggande i kraftiga smärtor innan han bars av på bår.

Nu har det bekräftats att skadan är allvarlig. Den 23-årige mittfältaren har slitit av det främre korsbandet i höger knä och väntas missa resten av året och därmed är VM-drömmen i kras.

”De säger att livet kan vara ont och i dag känns det så. Ärligt talat är jag hjärtekrossad. Allt jag vill göra är att slåss för mitt lag, och nu har möjligheten att göra det tagits ifrån mig… tillsammans med VM. Att representera mitt land i sommar… Bara borta”, skriver mittfältaren på Instagram.

Nederländerna spelar i grupp F i sommarens VM tillsammans med Sverige, Japan och Tunisien. Matchen mot Sverige spelas på midsommardagen den 20 juni.