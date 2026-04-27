Tekies besked – då hoppas stjärnan vara tillbaka fullt

STOCKHOLM. Tesfaldet Tekie blev kvar på bänken i derbyt mot Djurgården.

Efter matchen förklarar han varför.

– Jag var ärlig med Kalle och sa att jag inte kände mig helt redo, säger Tekie i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

Tesfaldet Tekie skadade sig i samband med Hammarbys cupmatch mot Brage i februari. Sedan dess har stjärnmittfältaren jobbat för att komma tillbaka till planen fullt ut.

Den gångna veckan med dubbla matcher gjorde att Tekie blev kvar på bänken i derbyt.

– Vissa situationer på träningar har gjorts att jag har, ihop med Kalle [Karlsson] och våra sjukgymnast, kommit fram till att det är bättra att avvakta den här veckan som var, säger Tekie efter matchen mot Djurgården.

28-åringen har gjort två inhopp på dryga halvtimmen sedan skadan i vintras. Först i förlustmatchen mot Sirius på Studenternas IP och därefter mot Örgryte när Bajen vann med 8–1.

– Vi ledde med 5–1 och matchen var redan över. Då kunde jag droppa ut på kanten utan att hamna i någon risk. Men jag kände att den här veckan med dubbla matcher kom lite för tidigt, säger Tekie och fortsätter:

– Vi bestämde i måndags jag och Kalle. Jag var ärlig med honom och sa att jag inte kände mig helt redo, och att starta mot Halmstad [i onsdags] och Djurgården inte var en smart idé. Sen skulle vi se vad det blev för matchbild och avgöra om jag skulle hoppa in eller inte.

För Hammarbys del väntar Västerås i nästa omgång. Då hoppas Tekie vara redo att springa ut på planen igen. Om det blir en startplats återstår att se.

– Vi får se vad Kalle vill göra, men blir det start så kommer jag vara redo till hundra procent, avslutar mittfältaren.