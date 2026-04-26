Efter sjukdomsfallet på Grimsta: ”Det knyter sig i magen”

En person på bortastå tvingades till akut läkarvård under matchen mellan Brommapojkarna och Västerås SK.

Det fick i sin tur inte VSK-tränaren Alexander Rubin reda på under matchen.

– Man står där och undrar vad som har hänt, säger han till VLT.

Under söndagen skulle matchen mellan BP och Västerås SK få en riktig pangstart då Philip Bonde tog ledningen för bortalaget redan i den andra minuten, efter assist av Ismet Lushaku. Fyra minuter senare slog Stockholmsklubben till genom Oliver Berg, som läckert skruvade in 1-1 via ribban och in.

Tråkigt nog tvingades matchen till ett avbrott i den 20:e minuten, till följd av ett sjukdomsfall på bortaläktaren. Enligt rapporter från Grimsta IP ska sjukvårdspersonal ha rusat till VSK-klacken med hjärtstartare innan personen i fråga, som då var vid medvetande, fördes till sjukhus med ambulanshelikopter.

Det var dock ingenting spelarna eller ledarna i Västerås fick reda på under matchens gång.

– Vi skickar så klart alla våra tankar och hälsningar från laget och hoppas att personen i fråga blir bättre och får den hjälp den behöver, säger VSK-tränaren Alexander Rubin till VLT.

Att Rubin och hans stab inte fick reda på vad som hade hänt på bortastå menar han inte var abnormalt.

– Det är så det funkar. Att de håller oss spelare och ledare utanför det under tiden. Vi försöker bara peppa spelarna att vara redo när matchen drar igång igen.

Kring händelsen i stort känner den allsvenska nykomlingens tränare att…

– Det knyter sig i magen. En människa och en grönvit person som inte mår bra och behöver läkarvård, det knyter sig direkt i magen. Man står där och undrar vad som har hänt.

Enligt rapporter ska den sjuka personens läge nu vara stabilt. Västerås SK vann matchen med 2-1.