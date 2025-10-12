Barcelonas oro: Pajor klev av med knäskada

Ewa Pajor gjorde mål i storsegern mot Atlético Madrid – men glädjen blev kortvarig.

Barcelona-stjärnan tvingades kliva av med en misstänkt knäskada och nu växer oron för en ny korsbandsskada.



Barcelona dominerade fullständigt i stormötet med Atlético Madrid och vann med hela 6–0. Men segern fick en bitter eftersmak när Ewa Pajor skadade sig sent i matchen.

I en duell med Atléticos Lauren Leal fastnade polskans ben olyckligt i marken och tv-bilderna visade hur knäet vred sig innan hon föll i smärta. Pajor tog sig för knävecket, låg kvar på planen och fick omedelbart vård innan hon leddes av.

Efter matchen meddelade klubben på X att 27-åringen drabbats av en stukning i höger knä, och att hon ska undersökas vidare under måndagen för att fastställa skadans omfattning.

Oron är dock stor – Pajor har tidigare slitit av korsbandet två gånger, säsongerna 2020/21 och 2021/22. En ny korsbandsskada skulle vara hennes tredje i karriären.

Pajor, som kom till Barcelona från Wolfsburg inför säsongen 2024, har varit en nyckelspelare i lagets offensiv med 25 mål på 28 matcher. Under sin första säsong utsågs hon till klubbens bästa målskytt och bidrog till att Barcelona vann den inhemska trippeln.