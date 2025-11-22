Bardghji bänkad – när Barça krossade Athletic Club

Barcelona sänkte Athletic Club med 4–0.

Roony Bardghji satt på bänken hela matchen.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Under lördagen tog Barcelona emot Athletic Club i comebacken på Camp Nou. Barça är med och slåss i toppen av tabellen med Real Madrid och en seger mot Bilbaoklubben skulle innebära en delad serieledning med ”Los Blancos”, som hade en match mindre spelad.

Barcelona fick en drömstart när anfallsstjärnan Robert Lewandowski i den fjärde minuten satte 1–0-målet. I paus ledde Barça med 2–0 efter en fullträff av Ferran Torres.

I den andra akten fortsatte krossen och efter två mål till slutade drabbningen 4–0 till Barcelona.

Bardghji bänkad

Inför matchen fanns chansen att Ronny Bardghji skulle få starta. När Hansi Flicks elva väl presenterades stod det klart att svensken bänkades.

Bardghji fick heller inte hoppa in under hela matchen.

20-åringen står noterad för 7 framträdanden i La Liga.