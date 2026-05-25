Storskandal i derbyt och avbruten match.

Men inför kvällens match mellan IFK Göteborg och Mjällby är säkerhetsläget stabilt.

– Jag har inga indikationer på att säkerhetsläget skulle vara sämre, säger ”Blåvitts” säkerhetsansvarige Jonas Arlmark.

– Säkerhetsläget ser bra ut, säger Max Olsson, lokalpolisområdeschef Storgöteborg.

Foto: Bildbyrån

Derbyt mot Örgryte i förra veckan var det första på 17 år, men fotbollsfesten på Gamla Ullevi fick ett tvärt slut när matchen mellan Öis och gästande IFK Göteborg fick avbrytas efter upprepade ordningsstörningar och brand på ”Blåvitts” läktarsektion.

Sedan dess har beslutet att avbryta matchen, och återuppta den dagen efter inför tomma läktare, fått hård kritik. Bland annat har IFK Göteborg kallat beslutet för ”oproportionerligt” och slagit fast att ”matchen borde ha spelats klart” i en officiell kommuniké.

Inför kvällens hemmamatch mot Mjällby bekräftar IFK Göteborgs säkerhetsansvarige Jonas Arlmark att ”Blåvitt”, som är arrangör till evenemanget, inte förväntar sig ett sämre säkerhetsläge, trots det spända läget efter skandalderbyt.

– Jag har inga indikationer på att säkerhetsläget skulle vara sämre. Sedan finns det en underliggande spänning mellan supportrar och Polismyndighet. Men jag hoppas och tror inte att den ska påverka matchen, säger han till FotbollDirekt.

Även Polisen ser ingen anledning att höja säkerhetsläget i kväll.

– Utifrån indikationerna vi har fått så ser det bra ut. För vår del är det inga konstigheter, säger Max Olsson, lokalpolisområdeschef i Göteborg City, till FotbollDirekt.

– Vi har en god kontakt med arrangören. Utifrån de indikationerna som vi har fått hittills finns det inget som gör att vi behöver tänka på något annat sätt den här matchen, fortsätter Olsson.

”Ingen tjänar på ett misstroende”

Hur hanterar IFK Göteborg spänningen mellan supportrar och Polis?

– Vi försöker ha dialog med alla berörda parter. Det är ingen som tjänar på att samverkan inte är bra eller att det finns en klyfta eller ett misstroende. Det behöver vi alla inblandade hantera och försöka förbättra, säger Jonas Arlmark.

Hur upplever du den dialogen?

– Dialogen pågår. Jag förstår att det behövs jobba på längre sikt, men kortsiktigt finns dialogen och den är bra. I alla fall från vårt håll.

Foto: Bildbyrån

Hur har dialogen med Polisen varit den senaste veckan?

– De kontakter jag har haft med myndigheten har i stort sett varit som vanligt. Vi behöver diskutera lite djupare, men den kanske man inte lägger mellan matcher nu utan det är mer strategiska diskussioner man behöver ha över tid.

Kan bli manifestation mot Polisen

Upprördheten från supporterled gentemot Polisen har varit påtaglig sedan derbyt för en vecka sedan. Både Öis-gruppen Balders Hage och IFK Göteborgs officiella supportergrupp Änglarna har tagit avstånd från beslutet att avbryta derbyt. Den senare menar på att det finns en ”oroande upptrappning av repressioner mot fotbollssupportrar av Polisen i Väst”. Senast i Stockholmsderbyt mellan Hammarby och AIK i går manifesterade klackarna mot Polismyndigheterna.

Supporterklubben Änglarna tar starkt avstånd till beslutet att avbryta derbyt. Sen starten av årets allsvenska säsong har vi sett en oroande upptrappning av repression mot fotbollssupportrar av Polisen i Väst.🧵#ifkgbg pic.twitter.com/HQQmb3NHPs — Supporterklubben Änglarna (@Anglarna1973) May 18, 2026

Förväntar ni er någon supportermanifestation i kväll?

– Jag tror att det kan bli någon form av manifestation genom någon banderoll eller ramsa, men jag förväntar mig inget mer än det, säger Arlmark.

Förra veckans derby mellan Öis och ”Blåvitt” inleddes med tio tysta minuter som en del av en gemensam protest mot Polisen.

– Jag har inte hört något om det (en tyst protest i kväll) och sådana saker brukar man få till sig.

Arlmark. Foto: Bildbyrån

– Det finns mycket tankar och många åsikter men någonstans är vi nog alla överens om att vi inte vill ha det på samma sätt på läktaren (som i derbyt) i den här matchen. Jag tror att vi rör oss i rätt riktning, säger Max Olsson på Polisen.

Matchen mellan IFK Göteborg och Mjällby startar klockan 19:00 i kväll, måndag.