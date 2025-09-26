Bas Dost avslutar karriären: ”Vill inte chansa med sitt liv”

Den nederländska anfallaren Bas Dost har gjort sitt på en fotbollsplan.

Detta efter att han, för två år sedan, drabbades av en hjärtattack.

– Man vill inte chansa med sitt liv, säger han till enligt HLN.

Foto: Alamy

Det var den 29 oktober 2023 som Bas Dost kollapsade på planen under en match mellan hans NEC Nijmegen och AZ Alkmaar. Efter detta kom det fram att han hade drabbats av hjärtattack, till följd av en inflammerad hjärtmuskel

Nu har det alltså gått nära två år efter att anfallaren kollapsade – och Dost meddelar att han har gjort sitt på fotbollsplanen.

– Man vill inte chansa med sitt liv. Jag funderade i två veckor och fattade sedan beslutet, säger Bas Dost enligt HLN och fortsätter:

”Jag var ett vrak, fysiskt sett”

– Jag var borta från spel i ett och ett halvt år och jag var ett vrak, fysiskt sett. En comeback hade varit möjlig, men jag hade varit tvungen att göra allt som stod i min makt.

Under sin karriär spelade Bas Dost för klubbar som Wolfsburg, Sporting och Club Brügge. Med det nederländska landslaget har han spelat 18 landskamper i vilka det har blivit ett mål.