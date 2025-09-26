TV: Bayern tog femte raka – Kane tvåmålsskytt

Bayern München går som tåget.

Ikväll inkasserades femte raka segern i Bundesliga.

Detta efter bland annat två mål från Harry Kane.

Foto: Bildbyrån

Bayern München har fått en fantastiskt start på säsongen och den otroliga starten inledningen på säsongen fortsatte ikväll hemma mot Werder Bremen.

Hemmalaget tog ledningen i den 22:a minuten genom Jonathan Tah och precis före paus kunde Harry Kane utöka ledningen till 2–0 från straffpunkten.

I den 65:e minuten gjorde Kane sitt andra för kvällen.

Med kvällens två fullträffar så befäster Kane sin skytteliga ledning och redan efter fem omgångar så står engelsmannen redan på tio mål.

Totalt sett så har han nu också gjort 100 mål i den tyska storklubben, på endast 104 matcher.

1️⃣0️⃣4️⃣ Games

1️⃣0️⃣0️⃣ Goals



Simply magnificent from Harry Kane! 💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/pyejUja2nS — FC Bayern (@FCBayernEN) September 26, 2025

I den 87:e minuten fastställde sedan Konrad Laimer slutresultatet till 4–0.

Bayern står också på maximala 15 poäng efter fem omgångar.