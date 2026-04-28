Charlie Rosenqvist tog steget upp i Kalmar FF:s A-lag.

18-åringen har inlett säsongen med tre mål för klubben i sitt hjärta.

– Det är väldigt stort att få göra det, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Charlie Rosenqvist, 18, tog steget från Kalmar FF:s U19-lag till A-laget inför säsongen. Den 18-årige forwarden kritade på ett kontrakt som sträcker sig till och med 2028.

Kalmar FF fick en tuff start i den allsvenska återkomsten. I de tre inledande matcherna blev det tre raka förluster. Under måndagen lyckades KFF knipa sin första seger när Elfsborg besegrades med 2–1 på hemmaplan. Då noterades Rosenqvist för en fullträff.

Det var inte första gången som Kalmars superlöfte nätat denna säsong.





Rosenqvist har till skillnad från lagets resultat, inlett positivt. 18-åringen har svarat för tre mål på fem matcher i sin första säsong som seniorspelare. Rosenqvist tangerade den förre KFF-spelaren Nils Fröling rekord att som yngsta spelare i klubben göra minst tre mål i allsvenskan innan han fyllt 19 år.

– Väldigt skönt, såklart. Det är väldigt stort att få göra det för den klubben jag har spelat i sedan jag var väldigt, väldigt ung och som jag har supportat sedan ung ålder. Det är kul att få förtroende och spela framför alla fans och all familj och alla här i Kalmar. Det är helt underbart att även få göra några baljor på det, det känns helt otroligt, säger Charlie Rosenqvist till FotbollDirekt.

Från läktaren till planen: ”Speciellt”

Vid nio års ålder anslöt Rosenqvist till KFF från Hossmo BK, som ligger strax utanför Kalmar. Faktum är att han har varit på Guldfågeln Arena – men då som supporter. Nu har talangen fått förtroende av huvudtränaren Toni Koskela och således startat samtliga matcher i allsvenskan.

– Jag har själv suttit på läktaren, jag kan inte räkna hur många gånger, och stöttat laget. Nu är jag på planen och det är speciellt och alla fansen är helt underbara, de gör verkligen sitt, berättar han.

Hade du kunnat se detta hände för ett-två år sedan?

– Nej, inte en chans. När jag gick in i denna säsong tänkte jag att jag bara ska göra mitt och försöka vara med i A-laget så mycket som möjligt och nu har det gått väldigt snabbt. jag har fått stort förtroende och spelat väldigt mycket och hjälpt till. Jag har även fått göra tre mål så det känns väldigt skönt.

Trots pangstarten väljer Rosenqvist att inte ta ut någonting i förväg. Fokuset ligger på att laget ska prestera och att Kalmar FF ska fortsätta vinna matcher i den svenska högstaligan.

– Jag tänker inte så mycket på det. Det är vi som lag som ska vinna matcher, det är vi som lag som ska spela bra sedan kan det vara ett plus i kanten att bidra med poäng – men det är mest att laget ska vinna och att vi ska ta tre poäng, avslutar anfallstalangen.

Kalmar FF ligger på en 13:e plats i allsvenskan med fyra poäng på fem matcher. Härnäst ställs de mot serieledande IK Sirius på bortaplan.



